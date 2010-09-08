Ace of Base выпускают новый альбом

Шведский поп-коллектив Ace of Base объявил дату релиза нового альбома. Пластинка, получившая название «The Golden Ratio», одолжна поступить в продажу уже 24 сентября. Сами музыканты охарактеризовали свой новый материал, как «сексуальный и ритмичный». Они рассчитывают, что альбом сможет повторить успех их предыдущих студийных работ. Первым синглом с «The Golden Ratio» стала песня «All For You», на которую недавно был выпущен видеоклип . На физических носителях композиция появится после 10 сентября.