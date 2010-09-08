Маму Мирей Матье сразил в Москве приступ

Французская дива Мирей Матье в Москве столкнулась с серьезными проблемами: после приступа, который случился с ее пожилой мамой в первый же день русских каникул, женщина оказалась прикована к инвалидному креслу, сообщает Life. 82-летняя Марсель не смогла справиться с последствиями приступа, сразившего ее по прибытию в российскую столицу. Тогда ей пришлось вызывать скорую - прибывшие медики пообещали, что наутро она будет чувствовать себя как огурчик. Однако на следующей день маме неподражаемой Мирей стало только хуже. Тем не менее, любознательная туристка Марсель не стала отказываться от осмотра достопримечательностей и попросила найти ей удобную коляску для передвижения по Москве. - Кресло искали два часа, все не могли выбрать подходящее, - рассказали охранники Матье. - Только после этого наша гостья отправилась на репетицию фестиваля «Спасская башня» на Красную площадь - хотя рисковала опоздать. Легендарная француженка Мирей Матье выступит в финале фестиваля 9 сентября. Она споет песню на русском языке и исполнит несколько своих знаменитых хитов. До этого времени мама певицы будет находиться под пристальным вниманием московских врачей. Мама певицы всегда путешествует вместе с дочерью по всему миру, поэтому она уже приспособилась к такому ритму. Бывает вместе с ней на всех репетициях и выступлениях, - рассказал помощник Мирей Матье в Москве. - Несмотря на то, что ей уже 82 года, Марсель держится молодцом, никогда особо не жалуется на здоровье, всегда внимательно следит за всем происходящим. А если учесть то, как сильно они с Матье любят Россию и Москву, она просто не могла просидеть все время в гостинице.