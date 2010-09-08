Братья Борисенко стали совершеннолетними!

Сегодня самые юные выпускники «Фабрики зірок» празднуют 18-летие! Одними из первых близнецов поздравила команда «Подъема» (Новый канал). В студии утренней программы для Вовы и Саши утроили своеобразную пресс-конференцию: фабриканты в прямом эфире отвечали на вопросы телезрителей. Как рассказывает Вова Борисенко, поздравлять именинников друзья начали еще накануне вечером. - Первой позвонила моя подруга Аня. Причем без одной минуты двенадцать. Я взял трубку и сказал, что еще рано, – смеется Вова. – Через минуту она перезвонила. И сказала много теплых слов. Конечно же, нас поздравили родители и все родственники. А кто-то сегодня утром смотрел «Подъем», узнал, что у нас День рождения, и тоже позвонил. Интересно, что родились Вова и Саша в один день с мамой. Так что в семье Борисенко сегодня тройной праздник. - Мы решили подарить маме качественную климат-систему. Она давно о такой мечтала, но не могла себе позволить. Так что мы с Сашкой скинулись и приобрели такой подарок, – рассказывает Вова. Четких планов, как провести сегодняшний день, у братьев пока что нет. - Еще точно не планировали, как будем отмечать. Наверное, соберемся с друзьями в ресторане или кафе. А потом пойдем в ночной клуб, – говорят они. Смотрите «Подъем» на Новом канале по будням в 7.00