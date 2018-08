Сэр Пол Маккартни удостоен премии центра имени Джона Кеннеди за вклад в развитие американской культуры. Церемония награждения состоится в декабре этого года, ожидается, что мероприятие посетит действующий президент США Барак Обама. Объявляя о награждении экс-участника The Beatles, представители центра Кеннеди назвали Маккартни одним из «самых влиятельных и успешных авторов песен всех времен». Сам музыкант с благодарностью принял известие о своем награждении, заявив, что Кеннеди был для них иконой в шестидесятых, «для этого паренька из Ливерпуля большая честь принять эту награду». Примечателен тот факт, что Пол Маккартни уже был номинирован на премию Кеннеди восемь лет назад. Но тогда он не смог приехать на церемонию из-за свадьбы своего родственника. В этом году, кроме Пола Маккартни, премию имени Джона Кеннеди получат телеведущая Опра Уинфри, кантри-певец Мерл Хаггард, хореограф Билл Ти Джонс и композитор Джерри Херман. Ранее этой награды удостаивались Барбара Стрейзанд, Роджер Долтри и Пит Таунсенд из группы The Who, Морган Фримен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг, Роберт де Ниро, Брайан Уилсон, Дайана Росс, Тина Тернер, Эндрю Ллойд Уэббер, Элтон Джон, Брюс Спрингстин и другие.