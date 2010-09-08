Пэрис Хилтон признана худшим образцом для подражания

Светская львица Пэрис Хилтон была признана худшим образцом для подражания среди знаменитостей, а актриса Анджелина Джоли - лучшим. Таким образом распределились голоса посетителей популярного американского портала Wenn.com. Кроме них в "горячих пятерках" засветились такие знаменитости, как Боно, Джордж Клуни, Линдсей Лохан, Крис Браун и Лил Вейн. За последнее лето Пэрис Хилтон задерживали правоохранительные органы ЮАР и США. Истории с наркотиками привели к рекордному падению репутации Хилтон во всех светских рейтингах. "Скандалистку" даже перестали пускать в некоторые казино Лас Вегаса. Второй в ТОП-5 "плохишей" стала Линдсей Лохан, третьей - девушка по кличке "Снуки" из реалити-шоу "Jersey Shore", аналогичного российскому телепроекту "Дом-2". Лучшей ролевой моделью была признана многодетная мать, посол доброй воли и популярная актриса Анджелина Джоли. Второе место заняла юная певица и актриса Майли Сайрус, а третьим оказался солист группы U2 Боно. ТОП-5 лучших образцов для подражания: 1. Анджелина Джоли 2. Майли Сайрус 3. Боно 4. Джордж Клуни 5. группа "Джонас Бразерс" ТОП-5 худших образцов для подражания: 1. Пэрис Хилтон 2. Линдси Лохан 3. Николь "Снуки" Полиззи 4. Крис Браун 5. Лил Вейн