Вторая жена Левы «Би-2» подала на алименты

На фронтмена группы "Би-2" Леву вновь подали в суд. Теперь с музыканта требует алименты мать его новорожденного сына. В конце августа Лева из группы "Би-2" стал отцом. Его жена Ася Мельникова родила ему сына. Однако, как оказалось, в их семье не все так гладко. Жена музыканта обратилась в суд, потребовав алименты на двоих детей. Ася Мельникова в своем исковом заявлении утверждает, что певец на самом деле не является ее законным супругом, он не живет с ней и не оказывает ей и детям материальную помощь. Женщина потребовала с отца своих детей ежемесячно выплачивать ей одну шестую часть от его дохода, сообщает "Комсомольская правда". Суд эти требования удовлетворил. Это решение насторожило первую жену музыканта Ирину Макееву, которая тоже судится с певцом из-за алиментов. "И тут в нашем судебном деле возник новый поворот, - рассказывает адвокат первой жены певца Филипп Шишов. - Жена Левы Ася Мельникова подала на него в суд. Как выяснилось, свадьбы не было. Официально они по-прежнему не женаты. И Ася и Лева отрицают, что они заключали официальный брак. Говорят, мол, это была просто фикция, это была не их свадьба, а свадьба их друзей, где их просто попросили выступить. Сегодня в Пресненском суде будет рассматриваться наша апелляционная жалоба по поводу решения об иске его нынешней жены. Нам хотелось бы, чтобы суд установил настоящие доходы музыканта, а они, как нам кажется, далеки от 100 тысяч рублей, о которых он говорит". Тем временем в Дрогомиловском суде продолжаются разбирательства по делу бывшей жены Левы. Музыкант в прошлом году подал иск с просьбой снизить алименты на сына от первого брака.