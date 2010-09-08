Игорь Саруханов выпускает «Алые паруса»

Игорь Саруханов готовится к презентации своего нового альбома «Алые паруса». Премьера заглавной песни уже состоялась на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Как сообщает Intermedia, на свой концерт певец собирается пригласить группы «Мираж», «Синяя птица», «Круг», «А-Студио», «Город 312» и др. Точный список артистов еще утверждается. Концерт, предположительно, пройдет в ноябре в московском клубе «Радио Сити». После этого выступления артист отправится в гастрольный тур по Волге, а затем и по всей России.