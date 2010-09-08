Президент России поздравил с 65-летием кинорежиссера Владимира Фокина

Президент России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием кинорежиссера, народного артиста РФ Владимира Фокина, снявшего такие знаменитые фильмы, как "ТАСС уполномочен заявить", "Сыщик" и многие другие. "За десятилетия творческой деятельности Вы получили признание как талантливый режиссер. Ваши работы - и в кино, и на телевидении - отличает динамичный сюжет и яркий актерский ансамбль. И они по праву пользуются популярностью у зрителей", - говорится в поздравительной телеграмме президента. Глава государства пожелал кинорежиссеру здоровья, удачи и всего самого доброго. "К моим поздравлениям присоединяется супруга", - отмечается в поздравлении президента. Владимир Петрович Фокин родился в городе Харькове. В 2008 году ему присуждено звание Народного артиста России, а с 1996 года он Заслуженный деятель искусств РФ. Кроме того Фокин работает секретарем Союза кинематографистов Москвы, действительный член Национальной академии кинематографических искусств и наук России, действительный член Российской академии кинематографических искусств "НИКА". Среди его актерских работ - "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Шкура" и другие. Среди режиссерских работ "Смерть чиновника" (1978), "Сыщик" (1979), "Александр Маленький" (1981), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Ниоткуда с любовью или веселые похороны" (2007) и другие.