Ирина Дубцова рассталась с женихом

Любимица Игоря Крутого Ирина Дубцова расторгла помолвку. 28-летняя певица, которая в течение трех лет ждала свадьбы с горячим бизнесменом по имени Тигран, снова прошла мимо загса. В начале 2008 года, разведясь с солистом группы Plazma Романом Черницыным, она так и не решилась снова выйти на остановке "замуж". Как стало известно, решение расстаться Ирина и Тигран приняли в разгар отпускного сезона - накануне поездки в Таиланд, где бизнесмен планировал сделать певице предложение. - Мы собираемся полететь на острова, там я хочу попросить Иру стать моей женой, кольцо уже куплено - только ей ни слова, - делился с Life Showbiz Тигран за два месяца до отдыха. Увы, вместо того чтобы подмигнуть Дубцовой, судьба лишь очередной раз проверила ее на прочность. Влюбленные, так мечтавшие о большой дружной семье, в пух и прах разругались накануне отлета. Ира и Тигран ссорились, как в лучших итальянских домах - с криками, слезами и уверениями соседей, что все в порядке. После одного из таких конфликтов темпераментный предприниматель собрал свои вещи и съехал с квартиры, в которой они жили с победительницей "Фабрики звезд". Вслух Дубцова называет самую протокольную из всех возможных причин расставания - не сошлись характерами. - Тиграна с нами больше нет, но в подробности я вдаваться не хочу, - заявила Ирина, готовая к охоте за новым счастьем.