9 сентября, Docker pub, Борис Гребенщиков с акустической программой

Лидер "Аквариума" представит обширную акустическую программу. Человек-легенда и одна из самых ярких личностей молодежной культуры 70-х, 80-х и 90-х годов, Борис Борисович Гребенщиков, - всегда событие, будь то концерт, книга, или простое интервью для прессы Это будет не только концерт, но и интимное общение на более высоком уровне. Это не концерты тура ГРУППЫ. Это что-то иное. Встреча глаз в глаз. Даже чувство иное, нежели в концертах. В таких встречах исчезает барьер между певцом и публикой. По словам самого Борис Борисыча, - «за последние лет десять», он не давал сольных концертов. Так что Киев этом плане может гордиться. «Когда играешь один, то абсолютно переоцениваешь эти песни и поешь так, как поешь друзьям, когда песня только написалась», — сказал Гребенщиков. Все песни, сыгранные музыкантом, будут исполнены в их первоначальном варианте, «то есть так, как задумывались». На этом концерте удастся не только послушать «акустику» Бориса Борисовича, но и пообщаться с ним, чувствуя особую атмосферу, гораздо ближе, чем это бывает на концертах с большим количеством зрителей. Сам формат концерта — творческая встреча — открывает новые возможности для общения с любимым артистом: послушать под гитару любимые песни, задать интересующие вопросы. В концерте также примут участие - Брайн Финнеган, Александр Титов, Борис Рубекин, Олег Шавкунов