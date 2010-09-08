Оксана Григорьева хочет заставить Мэла Гибсона оплатить ее пиар

Экс-возлюбленная Мэла Гибсона певица Оксана Григорьева попросила суд обязать актера оплатить ее расходы на пиар. Агенты, которые помогали Григорьевой с начала ее семейного скандала, просят $84 тысячи за оказанные услуги. Как сообщает портал TMZ.com, Григорьева уверена, что оплатить ее расходы должен Гибсон. Как пишет издание, Оксана сообщила, что наняла помощников, которые помогали ей поддерживать имидж, поскольку считала, что без помощи профессионалов ей не выстоять в споре со своим "эксом"-мегазвездой. Так как конфликт начал Гибсон, то он и должен все оплатить, считает Григорьева. В настоящий момент адвокаты Григорьевой и Гибсона решают вопрос о содержании их дочери. Григорьева требует от актера ежемесячных выплат размером в $40 тысяч. Напомним, что этим летом бывшая возлюбленная Гибсона и мать его ребенка, россиянка Оксана Григорьева, обвинила актера в домашнем насилии, подкрепив этот факт записью телефонного разговора с угрозами из уст Гибсона в свой адрес. Судебная тяжба с Григорьевой, которая продолжается уже не один месяц, довела Гибсона до психотерапевта, а СМИ уже пророчат закат актерской карьеры Мэла.