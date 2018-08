Названы самые «зажигательные» песни

Композиция "Bohemian Rhapsody" группы Queen признана лучшей песней для того, чтобы махать под нее горящей зажигалкой. Об этом, как сообщает ресурс ContactMusic.com, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией-производителем зажигалок Zippo в Великобритании. За хит с альбома "A Night at the Opera" 1975 года проголосовали 33 процента опрошенных. Второй стала "Stairway To Heaven" с четвертого альбома Led Zeppelin 1971 года (15,7 процента голосов). Замыкает тройку лидеров песня Мит Лоуфа "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" с альбома "Bat Out of Hell II: Back into Hell" 1993 года. Параллельно компания Zippo решила также выявить самых влиятельных музыкантов последних 50 лет. 27,4 процента опрошенных выбрали The Beatles. Вторыми стали Queen (19,6 процента голосов), а третьими The Rolling Stones (10,5 процента голосов). Четвертое и пятое места заняли Дэвид Боуи (4,7 процента) и Джими Хендрикс (4,4 процента).