Ирина Понаровская покидает Россию из-за сына

В конце 80-х и начале 90-х годов Ирина Понаровская была одной из самых ярких звезд нашего шоу-бизнеса. Но в последнее время исполнительница хита "Рябиновые бусы" не записывала новых песен и редко гастролировала. Недавно она выступала на юбилее Лаймы Вайкуле и не скрывала от коллег, что в последние годы петь ей хочется все меньше и меньше. Поползли слухи, что Понаровская уже приняла решение оставить сцену и уехать из России. А несколько дней назад получила вид на жительство в Норвегии, где у нее есть большой дом. Там у ее сына есть картинная галерея, а Ирина держит ювелирный салон, где продает свои авторские украшения. Бывшего директора певицы Александра Богдановича. Предположил, что Понаровская покидает Россию из-за пробелм сына. "Вероятно, одна из причин - очень тяжело жить в нашей стране, если у тебя сын темнокожий, - объяснил он "Комсомольской правде". - Энтони много раз избивали на улице. Был даже случай, когда после нападения скинхедов парень оказался в реанимации - врачи его буквально с того света вытащили. И Ира задумалась о переезде в Норвегию, где у нее уже был бизнес". Однако концертный директор Ирины Понаровской Лера Тувина в эфире радиостанции "Эхо Москвы", опровергая информацию. Она сообщала: "Ирина Понаровская не эмигрирует в Норвегию. Это просто ее второе постоянное место жительства помимо России. Не из-за каких скинхедов она туда не эмигрировала, ей просто нравится там жить". Директор певицы также уточнила, что о продаже недвижимости в России речи тоже не идет.