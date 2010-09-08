Граждане США дают Пэрис Хилтон шанс стать следующим президентом страны

Букмекерские конторы США начинают принимать ставки на грядущие президентские выборы. Несмотря на то, что гонки за главную должность в стране начнутся только через два года, граждане Америки охотно принимают участие в пари уже сейчас. Среди "потенциальных президентов" фигурируют не только политики, но и многочисленные celebrities, например, Пэрис Хилтон и Уилл Смит. Одна из самых авторитетных букмекерских контор - "Лэдброукс" - представила своим клиентам на выбор 48 имен. Пока наибольшие шансы на победу в 2012 году имеет действующий президент Барак Обама (8/11), за ним следуют республиканец Митт Ромни (13/2), бывший губернатор штата Аляска Сара Пэйлин (12/1) и Хиллари Клинтон (16/1). Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, родившийся в Австрии, тоже попал в рейтинг (50/1), хотя по американской конституции президентом может стать только уроженец США. Актер Уилл Смит и светская львица Пэрис Хилтон замыкают рейтинг. Последняя, к слову, имеет один шанс из тысячи стать лидером Америки, но букмекеры рассматривают и этот вариант. Напомним, что два года назад Пэрис Хилтон уже вмешивалась в президентскую гонку. В ответ на скандальный предвыборный ролик кандидата Джона Маккейна, в котором он критикует "жажду славы" своего конкурента Барака Обамы, сравнивая его с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс, дива выпустила видео, в котором предложила себя в качестве кандидата в президенты. В частности, в этом ролике Пэрис высказала свои планы в случае победы: "Я сделаю своим вице-президентом певицу Рианну, а Белый Дом оживлю веселой розовой раскраской".