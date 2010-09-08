Мирей Матье может стать членом совета при СКП

Знаменитая певица Мирей Матье, возможно, станет членом Общественного совета при СКП РФ. Как пишет французское издание Le Figaro, предложение было формально сделано вчера, во время церемонии по случаю третьей по счету годовщины создания Следственного комитета прокуратуры России. Во время своей речи Александр Бастрыкин отметил талант и мужество певицы в мировом масштабе. Она посетила Москву в рамках фестиваля военной музыки. Мирей Матье является одной из наиболее популярных французских певиц в России наравне с Патрисией Каас и Милен Фармер. В 2008 году Мирей Матье также приезжала в Россию по случаю визита в столицу главы Ливии. Певица выступила в Кремле перед Кадафи и Путиным.