Лайам Нисон сыграет в «Морском бое»

Лайам Нисон присоединился к актёрскому составу фильма Питера Берга «Морской бой» ("Battleship"), куда ранее вошли: Тэйлор Китш («Люди-икс: Начало. Росомаха»), Александр Скарсгаард («Настоящая кровь»), Бруклин Декер («Жена-притворщица»), певица Рианна и Хэмиш Линклэйтер («Фантастическая четвёрка»). Картина снимается по мотивам настольной игры от компании Hasbro на базе киностудии Universal Pictures. В центре масштабного военно-морского приключения — международный флот, объединяющийся, чтобы противостоять превосходящим силам инопланетных захватчиков. Действие развернётся на суше, море и в воздухе. Китш сыграет ведущую роль командующего ВМФ Алекса Хоппера —выдающегося и невероятно энергичного моряка, но неважного дипломата. Нисон сыграет роль адмирала Шейна и его будущего зятя, а Скарсгаард — брата командующего Хоппера и честного морского офицера, которого боготворит Китш. Авторы сценария: Джон Хобер и Эрик Хобер. Релиз фильма ожидается 18 мая 2012 года