Lady Gaga разозлила защитников прав животных

Поводом для этого стала обложка журнала Vogue, для которой певица снялась голой, прикрываясь лишь сырым мясом На обложке сентябрьского выпуска журнала Vogue Hommes Japan Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) предстает обнаженной — интимные места прикрывают только куски сырого мяса. Ингрид Ньюкирк, президент организации PETA («Люди за этичное обращение с животными»), осудила поступок певицы, заявив, что такое поведение недопустимо, несмотря на возможную привлекательность снимка. «Леди Гага славится эксцентричными выходками. Этот поступок действительно эксцентричный, так как мясо лучше не есть, и не носить на себе», - заявила глава организации PETA. Автором фото, которое использовали для обложки журнала, стал скандально известный Терри Ричардсон, пишет music.open.ua. В интервью Vogue Hommes Japan Леди Гага сообщила, что сейчас Ричардсон путешествует вместе с ней в турне. Он фотографирует практически все, в том числе смену костюмов певицы между песнями. «Знаете, иногда во время концерта мне нужно сходить в туалет помочиться. Мне приходится отгонять от себя Терри с фотоаппаратом!», - говорит Леди Гага. Ранее Леди Гага уже попадала на обложку Vogue Hommes Japan. В прошлый раз она снималась в образе своего мужского альтер-эго Джо Кальдерони.