Проект «Битва українських міст» стал «Фаворитом телепрессы – 2010»

Проект «Битва українських міст» вошел в тройку победителей премии «Фаворит телепрессы – 2010». Примечательно, что за четыре года существования этой теленаграды впервые медиаэксперты обратились за помощью к телезрителям и читателям издания «Телекритика», которое стало учредителем премии. И нам особенно приятно, что именно проект «БУМ» победил благодаря голосованию не только уважаемых телекритиков, но и наших любимых зрителей! – Во время нашего экспертного голосования мы подчеркивали патриотичность проекта «Битва українських міст», – сказала Наталья Лигачева, шеф-редактор издания «Телекритика» и самый главный медиаэксперт. – Ведь в проекте соревновались украинские города. Здесь в одной программе соединились и зрелищность и определенная социальная нагрузка – патриотизм. Ответственная миссия получить премию «Фаворит телепрессы – 2010» из рук шеф-редактора издания «Телекритика» досталась герою «Битви українських міст», лучшему капитану проекта, Олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Валерию Гончарову. – Откровенно говоря, мне не привычно получать какие-то призы и награды вне спорта. Раньше я думал, что меня как Олимпийского чемпиона уже вряд ли можно чем-то удивить, а тем более какими-то соревнованиями или проектами. Когда я попал на «Битву українських міст», честно скажу, я прозрел, – признался во время награждения Валерий Гончаров. – И я очень рад, что проект не остался незамеченным, и получил награду от телекритиков и телезрителей. Потому что этот проект не просто яркое и захватывающее зрелище, он действительно социально важен. Он объединил всю Украину, всех участников и я знаю точно, что в жизни многих БУМовцев после этого проекта случились какие-то положительные перемены – кто-то успешно поменял работу, кто-то устроил личную жизнь… Я рад, что канал «Интер» и проект «Битва українських міст» получают эту награду. Я благодарю всех за подаренное зрелище. Я благодарю издание «Телекритика» за эту премию, всех, кто голосовал за «БУМ», и все средства массовой информации, которые несут в массы важную информацию. Ну что ж пока первый «БУМ» продолжает собирать свои лавры, подготовка к международному продолжению проекта – «БУМ. Битва славян» – в полном разгаре. Первые участники уже скоро вылетают в Аргентину! А мы будем держать вас в курсе «происходящего».