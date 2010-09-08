Майкл Кейн сыграет в сиквеле «Путешествия к центру Земли» вместе с Дуэйном Джонсоном и Джошем Хатчерсоном. Режиссёр — Брэд Пейтон («Кошки против собак 2»). Производство осуществляют компании New Line/Warner Bros. В 3D-фильме под названием «Путешествие 2: Таинственный остров», по мотивам одноимённого романа Жюля Верна, Хатчерсон повторит роль подростка Шона Андерсона, который на сей раз отправится на поиски своего дедушки, оказавшегося в странном месте, населённом необычной фауной. Пропавшего дедушку сыграет Майкл Кейн, а Джонсон появится в фильме в роли бойфренда матери Шона, который будет сопровождать парня в опасном путешествии. Съёмки начинаются в ближайшее время на Гавайях. Релиз картины состоится 23 сентября 2011 года.