Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли призывает мир помочь Пакистану в борьбе с наводнениями, которые фактически разрушили страну, сообщает Reuters. Во вторник Анджелина Джоли прибыла в Исламабад. Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев, это ее не первый визит. Разрушительные наводнения начались в Пакистане примерно месяц назад. Более 1750 человек погибли в результате катастрофы, 18 млн пакистанцев лишились жилья. Согласно данным международных организаций и правительства Пакистана, экономике страны был нанесен урон в 43 млн долларов. В пакистанских лагерях для беженцев распространяется голод и болезни, в частности холера. Люди испытывают недостаток в чистой воде, пище и медикаментах.