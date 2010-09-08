Канье Уэст пытается помириться с Тейлор Свифт

Канье Уэст, которого на днях фотографы подловили садящимся в серебристый Maybach, пустил мирного голубя в сторону кантри-исполнительницы Тейлор Свифт, которую якобы оскорбил на церемонии награждения VMA в 2009 году. «Тейлор, прости, - написал Уэст в Твиттере. - Мы ведь оба артисты, так что СМИ и наши менеджеры специально выстраивают стену между нами. Но я хочу поблагодарить создателей твиттера за то, что они запустили сеть, в которой мы можем общаться напрямую». Тэйлор, похоже, не намерена принимать извинения. Как рассказал один из ее друзей, «Свифт возмущает, что Канье продолжает теребить тему со скандалом на VMA 2009. Она уверена, что он играет на ее имени, чтобы пропиарить свой будущий альбом. Тейлор хочет забыть об этом инциденте и предпочла, чтобы Уэст поступил также».