Стив Мэдден спас от банкротства известный бренд

Популярный обувной дизайнер Стив Мэдден (Steve Madden) пришел на помощь давней коллеге и подруге Бетси Джонсон (Betsey Johnson) и выкупил ее долг в 31 миллион фунтов стерлингов в британском банке. Если Бетси не погасит свой долг до 20 августа 2012 года, Мэдден автоматически станет полноправным владельцем всех ее персональных активов. Впрочем, лицензией на сумки, кожаные аксессуары и зонтики от Betsey Johnson Мэдден владеет уже несколько лет, успешно продавая их в сети своих фирменных бутиков. По словам самой Бетси, решение проблемы ее удовлетворяет. «Стив мой давний друг и партнер, поэтому я очень ему благодарна за помощь в выходе из кризиса», – рассказала экстравагантный дизайнер, известная своим красочным и инфантильным стилем. По сведениям издания WWD, долг будет выплачиваться по ежеквартальной схеме.