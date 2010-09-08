Кэти Перри мечтает переспать с Шерил Коул

Исполнительница хита «Teenage Dream» недавно выступилав роли приглашенного судьи на шоу «X-Factor» вместе с Шерил Коул (Cheryl Cole), Луисом Уолшем (Louis Walsh) и Саймоном Кауэллом (Simon Cowell). Кэти в восторге от исполнительницы хита «Fight for This Love» и с удовольствием бы завела с ней роман, если бы не состояла в отношениях с Расселом Брэндом (Russell Brand). Кэти сказала: «Я обожаю Шерил - она потрясающая. Я очень довольна отношениями со своим английским жеребцом, но если бы не была с ним, то с удовольствием бы стала встречаться с ней. Никто не может быть такой прекрасной, как она. Я знаю, что людей заводит сила Саймона, но если бы я была одинока, то лучше бы переспала с Шерил, чем с Саймоном». Американская звезда также намекнула, что Шерил получила роль в американской версии «X-Factor», который запустят в следующем году. Также Кэти сказала, что с удовольствием поработает вместе с ней над музыкой. Она добавила: «После «X-Factor US», думаю, она станет иконой стиля. В США ее полюбят - а я хочу с ней выступать».