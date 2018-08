CNN выбрал замену Ларри Кингу

Телеканал CNN выбрал ведущего ежедневного ток-шоу, который заменит в вечернем эфире Ларри Кинга, решившего оставить регулярную работу на телевидении, сообщает Associated Press. Новым ведущим CNN стал Пирс Морган, известный по телепередаче "America's got talent". Морган имеет большой опыт работы в прессе и на телевидении, в том числе и в жанре интервью, и в настоящее время ведет несколько передач на британском канале ITV1. В прошлом он работал в газетах The Sun и Daily Mirror, а также был членом жюри телешоу "Britain's got a talent". Как именно будет называться новая программа, которая придет на смену шоу Ларри Кинга Larry King Live, не сообщается. Будет ли как-либо меняться ее формат, также не уточняется. Пирс Морган приступит к работе на CNN с января 2011 года. 76-летний Ларри Кинг объявил об уходе из ежедневного эфира 29 июня 2010 года. Сообщалось, что он отработает на программе Larry King Live, которую он ведет практически без перерывов 25 лет, до осени, после чего будет лишь эпизодически появляться на CNN. В рамках программы Larry King Live телеведущий берет интервью у различных людей на актуальную тематику. В студии Кинга побывали многие президенты США, политики, бизнесмены, главы иностранных государств и простые американцы. В общей сложности за свою карьеру Кинг взял около 40 тысяч интервью.