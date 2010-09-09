Пэрис Хилтон обменяла тюрьму на Гавайи

Спортивный бойфренд Сай Уэйтс и ювелирные магазины помогают блондинке отвлечься от недавнего ареста. Даже не имея возможности выбраться из США, Пэрис Хилтон нашла способ развлечься и отправилась отдыхать на Гавайские острова вместе со своим парнем Сайем Уэйтсом. Прогуливаясь за ручку из ювелирного бутика в картинную галерею, парочка выглядела счастливей, чем обычно. Тем временем в полиции Лас-Вегаса рассказали, что к Пэрис им пришлось относиться не так, как к другим заключенным: «Во-первых, она сама вела себя особенно. А во-вторых, когда к тебе приезжает кто-то такого плана, все сбегаются поглазеть. Нам пришлось привлечь охрану, чтобы не начались беспорядки».