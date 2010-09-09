Massive Attack выпустят благотворительный мини-альбом

Британский электронный коллектив Massive Attack выпустит мини-альбом в помощь благотворительной организации War Child, сообщает Clash Music. Новая работа основоположников трип-хопа, получившая название "Atlas Air", выйдет в ноябре ограниченным тиражом в 1000 копий и только на 12-дюймовых виниловых пластинках. Выход мини-альбома будет приурочен к 15-летию сборника "Help", курировавшегося War Child (О музыкальных проектах организации можно почитать здесь). Для той компиляции Massive Attack записали вместе с Брайаном Ино новую версию трека "Karmacoma", получившего название "Fake the Aroma". Новый релиз назван по последней песне с пятого альбома Massive Attack "Heligoland", вышедшего в феврале 2010 года. Помимо этого трека и ремикса на него от Тима Голдсуорси на "Atlas Air" будет присутствовать новая композиция "Redlight" и ее ремикшированная версия от продюсера лейбла Warp Кларка. Massive Attack также намерены сыграть в честь War Child благотворительный концерт в Лондоне, куда будут приглашены несколько специальных гостей. Напомним, что 24 сентября бристольские электронщики выступят в Москве в Дворце спорта "Мегаспорт", а 26 сентября выступят в Петербургском СКК.