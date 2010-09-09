Экс-телохранитель Бритни Спирс подал на нее в суд «за домогательства»

Бывший телохранитель знаменитой американской поп-дивы Бритни Спирс подал в среду на нее исковое заявление в суд Лос-Анджелеса по обвинению в неоднократных сексуальных домогательствах, сообщает в четверг портал новостей о знаменитостях TMZ.com. Согласно заявлению бывшего бодигарда 28-летней Спирс Фернандо Флореса (Fernando Flores), певица неоднократно выставляла свое обнаженное тело перед ним, соблазняя его и совершая при этом действия сексуального характера, чем вызвала у него эмоциональное расстройство. По словам "пострадавшего" телохранителя, домогательства к нему Спирс сочетала с частыми пьяными скандалами с ее бойфрендом на глазах у своих детей. В своем иске он также обвиняет охранную фирму, которая игнорировала все его жалобы на поведение своей клиентки. Сумма, в которую телохранитель оценил причиненный ему моральный ущерб, не сообщается. По словам Флореса, он был принят на работу в качестве телохранителя Бритни Спирс в феврале 2010 года. При этом Флорес не сообщает, как долго он охранял Спирс. Адвокат певицы пока не дал комментариев по факту судебного иска против нее. Вместе с тем, ранее источники, близкие к окружению Спирс, заявляли TMZ.com, что Флорес никогда не работал ее телохранителем и не имел отношения к ее семье.