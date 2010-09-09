Роберт Швентке снимет фильм о мертвых полицейских

Компания Universal Pictures назначила Роберта Швентке режиссером фильма "R.I.P.D.", основанного на одноименном комиксе Питера Ленкова, сообщается на сайте Deadline. Речь в фильме пойдет об отряде борцов за справедливость, состоящем из умерших людей. Главного героя (бывшего полицейского, получившего после смерти шанс отомстить своему убийце) сыграет Райан Рейнолдс. Сценарий фильма напишут Фил Хэй и Мэтт Манфреди. Ранее этот тандем работал над лентами "Битва титанов" и "Эон Флакс". К съемкам "R.I.P.D." приступят летом 2011 года, когда в рабочем графике Рейнолдса появится окно. Информации о том, когда фильм выйдет в прокат, пока нет. В настоящее время Швентке заканчивает работу над боевиком "РЭД", премьера которого назначена на середину октября 2010года. Этот фильм также снимается по мотивам комикса, но в данном случае автором первоисточника является Уоррен Эллис. В картине заняты Брюс Уиллис, Хелен Миррен и Джон Малкович.