Слэш переснимет один из клипов в 3D-формате

Известный гитарист Слэш, посетивший этим летом Москву, объявил о том, что собирается переснять один из своих клипов в формате 3D. Для столь смелого эксперимента выбран видеоролик на композицию «By the Sword». Песня является совместным творением Слэша и Эндрю Стокдейла. Клип вышел в апреле этого года. В нем музыканты рекламировали выход дебютной сольной работы Слэша «Slash». Свое решение музыкант объясняет тем, что видео насыщено динамичными сценами, которые будут смотреться более внушительно именно в стерескопическом формате.