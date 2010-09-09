Григорий Лепс выпускает «Водопад. Live»

Компания «Мистерия рекордс» готовит к выпуску подарочное издание DVD Григория Лепса «Водопад. Live». На диске записан состоявшийся 20 ноября прошлого года концерт певца в СК «Олимпийский» с программой «Водопад». Аншлаговое шоу продолжалось около трех часов, и в трек-лист DVD войдет 32 номера, в том числе и не издававшиеся до сих пор на компакт-дисках. Кроме того, зрители увидят эксклюзивное соло на ударных в исполнении Григория Лепса. На концерте прозвучали песни «Водопад», «Берега», «Беги по небу», «Что может человек», «Парус», «Крыса-ревность», «Ты опоздала», «Я тебя не люблю», «Уходи красиво», «Она», «Рюмка водки на столе», «Дорога» и др. Точная дата релиза пока не известна – еще не закончен монтаж видео. Однако, как рассказала корреспонденту Intermedia пресс-атташе Григория Лепса Майя Серикова, DVD должен выйти в свет в течение осени.