Майкл Кейн сыграет дедушку героя Джоша Хатчерсона

Недавно стало известно, что в сиквеле «Путешествия к центру Земли» в главной роли зрители увидят Дуэйна Джонсона – именно он заменит Брендана Фрейзера. Также к картине присоединился Майкл Кейн – этот легендарный кинодеятель примеряет образ дедушки героя Джоша Хатчерсона из первой части. По данным oKino.ua, Дуэйну Джонсону предстоит сыграть бойфренда матери героя Джона Хатчерсона. Напомним, что в оригинальной картине Джош перевоплотился в племянника персонажа Брендана Фрейзера. Вместе они отправляются на поиски дедушки, которого сыграет Майкл Кейн. Кстати, актеру досталась не эпизодическая роль, ему предстоит полноценное участие в картине. Известно, что в фильме будут использоваться идеи, почерпнутые из произведения Жюля Верна – «Таинственный остров». Режиссурой картины займется Брэд Пейтон – он сядет в кресло постановщика вместо Эрика Бревига. Кстати, созданный под чутким руководством Бревига первый фильм заработал в мировом прокате более 250 миллионов долларов.