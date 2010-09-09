Лиам Нисон станет адмиралом из «Морского боя»

Питер Берг продолжает пополнять свой новый проект «Морской бой» интересными именами. Очередным актером, подписавшимся на фильм, стал Лиам Нисон. По данных oKino.ua, сюжет фильма расскажет о борьбе военно-морского флота с инопланетными захватчиками. Актеру Лиаму Нисону предложена роль адмирала Шейна – этот стратег давно доказал, что он один из лучших солдат. Дочь героя Нисона сыграет супермодель Бруклин Декер, а в ее возлюбленного, Алекса Хопера, перевоплотится Тейлор Китч. Брата героя Тейлора сыграет Александр Скарсгард. Известно, что в фильме также примут участие Рианна и Хамиш Линклэйтер. Бюджет картины «Морской бой» составляет 200 миллионов долларов. Фильм, производством которого занимается кинокомпания Universal, должен появиться на больших экранах в мае 2012 года. Напомним, что на счету режиссера Питера Берга создание ленты «Хэнкок», которой удалось достигнуть успеха, равного 600 миллионам долларов. Сделав выбор в пользу «Морского боя», Берг отказался от экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта.