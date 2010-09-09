Ансамбль песни и пляски МВД перепел Таркана! (ФОТО)

Настоящей сенсацией закончились недавние гастроли ансамбля песни и пляски МВД под руководством генерал-майора Виктора Елисеева в Турции. Во время выступления на Международном музыкальном фестивале в городе Бурса, прославленный коллектив безоговорочно влюбил в себя всю турецкую общественность. Помимо своего классического репертуара, специально для этого концерта, в знак уважения к стране его проведения, ансамбль представил программу национальных турецких номеров. Зал буквально взорвался, когда 125 человек коллектива вышли на сцену исполнили гимн Турции. Однако, главный сюрприз ждал всех впереди – ансамбль МВД представил свою версию золотого хита Таркана «Ой, мама, шика дам». После такого номера турецкая публика сдалась без боя. Российским артистам аплодировали стоя не только зрители в зале, но и принимавшие в участие в фестивале мировые знаменитости Лара Фабиан, Эмир Кустурицаи «Ноу смокинг оркестра», Мустафа Сандал и другие. Об этом поистине эпатажном номере на утро написали практически все турецкие таблоиды. Журналисты буквально дрались за возможность взять интервью руководителя ансамбля Виктора Елисеева. Сам Виктор Петрович также остался доволен выступлением его коллектива в Бурсе: — Когда коллектив вышел на сцену и начал петь турецкий гимн, трехтысячный зал взорвался овациями и в едином порыве встал! Следом за турецким, мы исполнили российский гимн. Зал продолжал приветствовать нас стоя. Спасибо Турции за такой тёплый приём! Отвечая на вопрос, удалось ли единственному поющему генерал-майору немного отдохнуть на Турецком побережье, Виктор Елисеев признался, что не особо жалует зарубежные курорты: — Шашлыки, друзья, природа. Дача в деревне — лучший отдых!