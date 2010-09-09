Дженнифер Энистон заморозила яйцеклетку

Пока мужчина мечты актрисы так и не нарисовался, она решила перестраховаться современными методами. Один из приближенных к Дженнифер Энистон источников рассказал прессе о том, что актриса приняла разумное для своего возраста решение заморозить собственную яйцеклетку в одной из клиник Южной Калифорнии. «Она будет классной мамочкой, - рассказал приятель актрисы. – С детьми Джен просто невероятна, и она много лет хочет родить. Тем более, что она материально и морально давно к этому готова». Любопытно, что недавно на экраны вышел новый фильм Энистон, посвященный искусственному осеменению – Больше, чем друг. Возможно, именно съемки в нем подтолкнули Дженнифер последовать разумному примеру своей героини.