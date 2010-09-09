Вестерн с Крутым и «Дискотекой Авария» покажут на музыкальных каналах

Премьера мини-фильма «Четверо парней», главные роли в котором сыграли Игорь Крутой и Николай Тимофеев, Алексей Рыжов и Алексей Серов из «Дискотеки Авария», состоится на музыкальных телеканалах 12 сентября. Как рассказал корреспонденту Intermedia режиссер фильма Хиндрек Маасик, «Четверо парней» ни в коем случае не длинный видеоклип и даже не музыкальное кино, а настоящий 15-минутный вестерн со всем атрибутами жанра. Единственная песня - «Звезда» - звучит лишь в финале картины, и в процессе работы над фильмом на нее был снят отдельный клип (оператором обоих произведений является Жан-Ноэль Мустонен). Официальный сайт «Дискотеки Авария» сообщает, что идея фильм возникла давно, но лишь этим летом ее удалось воплотить в жизнь. Вероятно, помимо телеканалов, фильм «Четверо парней» можно будет увидеть на официальном сайте группы и на специально созданной для проекта веб-странице www.4guys.ru.