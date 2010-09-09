Любовь заставила Иракли летать «Вокруг Земли»

Ираклий Пирцхалава закончил работу над новой песней «Вокруг Земли». Всю последнюю неделю музыкант провел в студии, работая над сведением и мастерингом композиции, музыку к которой артист написал сам. Ираклий выступил и соавтором текста вместе с поэтессой Ксенией Колгановой. Песня «Вокруг земли», как и большинство композиций музыканта, рассказывает о любви. «Как здорово, что в этой жизни есть любовь, которая движет нами, которая позволяет совершать красивые поступки и быть рядом с любимыми - рассказал корреспонденту Intermedia Ираклий Пирцхалава. – Именно об этом моя новая песня - как счастливы влюбленные, которые могут все, даже полететь вместе вокруг Земли». Премьера композиции состоится на радиостанции DFM 9 сентября в преддверии дня рождения музыканта, который он отпразднует 13 сентября. По задумке исполнителя, она станет своеобразным подарком поклонникам артиста в честь его дня рождения, тем более что они наверняка уже заждались новых песен. Ведь даже на своих многочисленных летних концертах и фестивалях Ираклий Пирцхалава не исполнял «Вокруг Земли», приберегая эту композицию до начала осени.