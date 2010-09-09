Сегодня стартует фестиваль «Джаз Коктебель 2010»

С 9 по 12 сентября в Крыму состоится крупнейший джазовый оpen аir фестиваль «Джаз Коктебель 2010» Гостей ожидают выступления группы «АукцЫон», вокалиста группы «DePhazz», Олега Скрипки с джаз-кабаре, а также кинопрограмма «Музыкальная эйфория», в рамках которой покажут лучшие артхаусные фильмы, связанные с джазом. Восьмой ежегодный международный фестиваль «Джаз Коктебель» в этом году пройдет на двух главных сценах - NuJazz Stage и Волошинской сцене в саду дома-музея поэта, сообщает пресс-служба фестиваля. Слушателей сцены NuJazz порадуют настоящие звезды отечественной и зарубежной музыки: загадочные скандинавы «Faerd Trio», непревзойденный кабаре-бэнд из Беларуси «Серебряная свадьба», Олег Скрипка с джаз-кабаре «Забавы» и легендарная российская группа «АукцЫон» со специальной программой, которую можно будет услышать только на фестивале в Коктебеле. Также гостей ожидает встреча со звездой мирового джаза - американским барабанщиком Элом Фостером и «душой и голосом» группы «DePhazz» Карлом Фриерсоном, который выступит вместе с «Дахой Брахой». Волошинская сцена встретит джазовых гурманов концептуальной импровизационной музыкой талантливых и известных музыкантов. Здесь также будет проведен своеобразный эксперимент: демонстрация немого кино 20-х годов под живое музыкальное сопровождение.