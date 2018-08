Элис Купер выпускает концертный альбом

Элис Купер заключил контракт с лейблом Universal Music. В документе оговаривается не только выпуск его нового студийного альбома, но и бэк-каталога, а также сольных работ музыканта. Первым релизом Элиса Купера на Universal Music станет концертный альбом «Theatre of Death». В эту пластинку вошли песни, исполненные Купером во время концерта прошлого года в Лондоне на Хэллоуин. Пластинка будет выпущена 25 октября. «Theatre of Death» выйдет на CD, DVD и в подарочном варианте, совмещающем аудио и видеозаписи концерта. Сейчас же Элис Купер работает над новым альбомом, который пока фигурирует под названием «Welcome 2 My Nightmare». Релиз ожидается осенью следующего года