Новый сингл Kings Of Leon выйдет на следующей неделе

Американские альтернативщики Kings Of Leon объявили дату выхода пятого студийного альбома. Пластинка под названием «Come Around Sundown» выйдет 15 октября текущего года. Издающий лейбл анонсирует релиз как самый ожидаемый рок-альбом 2010 года. Первым синглом с грядущего лонгплэя станет композиция «Radioaktive». Она должна появиться в радиоротации уже на следующей неделе. Несколько позже группа обещает представить поклонникам видеоклип на эту песню. Премьера клипа ожидается на официальном сайте Kings Of Leon.