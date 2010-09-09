Алла Пугачева выиграла суд у банкиров

Точку в финансовом споре между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и теперь уже бывшим банкиром Олегом Рафановичем поставил в понедельник Дорогомиловский суд столицы Как стало известно “МК”, служители Фемиды обязали Рафановича выплатить певице, которая хранила деньги в банке “Сенатор” и пострадала после его банкротства, 4 млн. 380 тыс. долларов. Напомним, что Рафанович и совладельцы банка обещали погасить долги, но признавали свои обязательства только на миллион долларов. На днях проигравшая сторона намерена подавать кассацию в Мосгорсуд. К слову, адвокат Пугачевой Татьяна Акимцева планирует предъявить иск Олегу Рафановичу и по делу Филиппа Киркорова, который также держал финансовые средства в злополучном банке. По словам правозащитницы, экс-банкир должен артисту около 300 тыс. долларов.