Род Стюарт выпускает очередной альбом серии «Great American Songbook»

Род Стюарт выпускает пятый диск из серии «Great American Songbook». В эту пластинку вошли кавер-версии золотых хитов американской музыки. Для «Great American Songbook. Fly Me To Thr Moon: Volume V» были отобраны динамичные тонизирующие песни. Представители Sony Music заявляют, что этот альбом «взорвет званые ужины в лучших гостиных мира». Род Стюарт рассказывает о создании нового лонгплэя: «Пару лет назад я познакомился с одним старым воякой из Бруклина, который служил во времена Второй мировой и участвовал в высадке союзников. Как-то за пивом он сказал с этим ужасным бруклинским акцентом: «Род, когда ты запишешь еще старых песен? Они получаются у тебя снова как новенькие». Вдохновения, осенившего меня в ту секунду, хватило на весь альбом. Спасибо вам сэр, благослови вас Господь. «Songbook» номер пять перед вами». Напомним, что серия пластинок под названием «Great American Songbook» начала выходить в начале 2000-х годов. Последний альбом этой серии «Still the Same... Great Rock Classics of Our Time» вышел четыре года назад и получил золотой статус.