Сати Казанова встала на коньки

Певица Сати Казанова стала участницей нового грандиозного проекта Первого канала "Лед и пламень". А партнер Сати в этом шоу - олимпийский чемпион Роман Костомаров. «Наши участники будут выступать в двух основных жанрах – фигурном катании и современной хореографии, – говорит продюсер шоу Илья Авербух. – Но каждый из этих жанров многообразен. К примеру, элементы современной хореографии просто не поддаются описанию – их так много, и они столь разные, что использовать их в миниатюрах можно невероятное количество раз по-новому. Надеюсь, то, чему мы все уже научились, и то, чему еще научимся в процессе создания шоу, понравится нашим уважаемым зрителям». "Когда я приехала на встречу с Ильей Авербухом, чтобы поговорить, он, поздоровавшись, сразу дал мне коньки и предложил выйти на лед: мол, посмотрим, будет ли вообще из тебя толк. В общем, взял на слабо, -- смеясь вспоминает Сати. - А я профессионально ни фигурным катанием, ни танцами никогда не занималась. Но через какое-то время после первой встречи Илья мне позвонил и сказал, что я подхожу для нового шоу. Постепенно я втянулась в процесс тренировок и уже вся горю этим проектом, и все, что с ним связано, становится родным. О том, чтобы моим партнером был Рома Костомаров я тихо мечтала, когда смотрела "Ледниковый период". Думала: "Если б встала на лед, то с Костомаровым. Он сильный, не уронит". В итоге мои мечты стали реальностью) Рома - классный партнер, ответственный, внимательный, требовательный (порой даже слишком). Он - перфекционист и "заряжает" своим желанием, чтобы все было идеально, и меня. Сперва я думала "эх, лишь бы до середины проекта доползти", а теперь я понимаю, что просто не вправе подвести такого крутышку-чемпиона, мне просто стыдно не мечтать о победе. А главное, я получаю огромный заряд адреналина и удовольствия. Еще это уникальный опыт преодоления себя, своих страхов. Одним словом, зажжем! И в фигурном катании, и в хореографии!" Премьера шоу 19 сентября в 18:00 на Первом.