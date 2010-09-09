Долина разорится на Урганте и Воле

Лариса Долина, которой 10 сентября исполняется 55 лет, отметит свой юбилей в Москве в столичном яхт-клубе. Это место певица выбрала не случайно: там пришвартована ее личная яхта, которую ей недавно подарил муж и продюсер Илья Спицын. На торжество приглашены около 500 гостей, заказан стол с большим количеством угощений. В качестве ведущих праздника певица позвала Гарика Мартиросяна, Ивана Урганта и Павла Волю. По слухам, Гарик Мартиросян будет вести ее праздник бесплатно. Видимо, он решил сделать подарок своей партнерше по шоу "Две звезды". А Иван Ургант и Павел Воля работают по своим стандартным гонорарам, пишет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что выступление звезд стоит весьма недешево. Организаторы концертных программ говорят, что за час выступления в качестве ведущего Ургант просит около 30 тысяч долларов. Запросы Павла Воли чуть более скромны - около 20 тысяч в иностранной валюте. "Изначально праздник должна была вести Елена Образцова, но, к сожалению, у оперной дивы на этот день другие планы. Она поздравит Ларису по телефону. Хотя, если успеет, может еще вырвется на этот праздник", - рассказывают друзья Долиной. Те коллеги, которые находятся в гастрольных турах, пришлют видеопоздравления, которые будут транслировать на огромном плазменном экране. Личным присутствием порадуют певицу Иосиф Кобзон, Леонид Агутин и многие другие артисты и коллеги. Долиной готовят много подарков. Известный модельер уже сшил юбилярше платье, украшенное ее портретами. Говорят, именно его Долина наденет на торжественный вечер. Чем порадует артистку муж, пока неизвестно. Скорее всего, это будет дорогое кольцо с бриллиантом. Говорят, у нее уже есть своя небольшая коллекция ювелирных украшений, которая постоянно пополняется.