«Смысловые галлюцинации» примут участие в концерте памяти Цоя

На «Смысловые Галлюцинации» так же, как и на остальных участников грандиозного концерта «20 лет без КИНО», творчество Виктора Цоя оказало неоспоримое влияние. «Кумиры бывают обычно у молодых людей, а ощущения молодости навсегда остаются с человеком. Это дань памяти тому, кому ты верил, кого ты уважал. Это так же нормально, как чтить память своих родных», - говорит Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации». Напомним, что в концерте «20 лет без Кино» примут участие лучшие отечественные группы: «Алиса», «Король и Шут», «Пилот», «Ночные снайперы», «Юпитер», «F.P.G.» и другие. Мероприятие пройдет в СК Олимпийский 7 октября 2010 года.