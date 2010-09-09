Доминик Джокер и Антонина Шаповалова начнут новый учебный год в Республике KIDS

Лето позади, и вновь начался учебный год. Для многих подростков это грустное событие, но только не для участников Республики KIDS. Они с нетерпением ждали начала учебного года, лишь для того чтобы вновь продолжить занятия в творческой студии «Республика KIDS». Все желающие присоединиться и стать KIDовцами, погрузиться в мир творчества, улыбок и хорошего настроения смогут это сделать 11 сентября, придя на кастинг в Республику KIDS в 12.00. В этот день всех ребят будет ждать Министр культуры Республики KIDS – Доминик Джокер, который после своего трехмесячного отпуска готов вновь приступить к своим обязанностям. А еще с этого года Республика KIDS обзаведется дизайнером. Ей станет молодая, но уже известная дизайнер Антонина Шаповалова - создатель модных и смелых коллекций, приходящихся по вкусу не только подрастающему поколению, но и всем звездам шоубизнеса, которые не раз становились моделями на ее показах. И, конечно же, как всегда встречи с ребятами ждет известный продюсер Евгений Орлов, которого дети ласково называют «дядя Женя». Прям как «дядя Степа» в рассказе Маршака.