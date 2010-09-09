Лолита тайно обручилась

романе Лолиты Милявской и тренера по сквошу Дмитрия Иванова говорят уже больше года. Примерно с того же момента ждут и новой свадьбы эпатажной певицы. Похоже, что парочка наконец-то решилась оформить свои отношения. На днях они появилась на светском мероприятии, и у Лолиты на безымянном пальчике правой руки красовалось колечко из белого золота. Точно такое же украшение было и у Димы. Певица старалась спрятать руки от папарацци, но скрыть "обновку" ей так и не удалось. "Свадьба? - хитро улыбнулась Лолита. - Раньше эти вопросы меня раздражали. А теперь я просто промолчу. Нам хорошо с Димой. Это главное". Пара не так давно побывала в Израиле. Там они совершили паломничество по святым местам. Во время посещения храма Георгия Победоносца в Хайфе Лолита и Дмитрий встречались с его настоятелем, который благословил их на брак. "Мы знаем, что Лола с Димой носят кольца, как муж и жена, - рассказали друзья влюбленных "Комсомольской правде". - Димка подарил ей украшение на концерте в Беларуси. Прямо на сцену вынес и там же сделал предложение. Это было что-то вроде помолвки. Но на свадьбу они нас пока не приглашали. Может, и расписались где втихаря, а торжество решили позже организовать. Но мы знаем Лолу: долго скрывать такое она не сможет. Все равно банкет закатит!" Напомним, певица Лолита была замужем три раза. Свой первый брак она называет "классическим студенческим". Вторым супругом стал Александр Цекало, расставшись с которым певица заявила, что за шоумена больше никогда замуж не пойдет. Следующим избранником артистки стал бизнесмен Александр Зарубин – брак распался в прошлом году.