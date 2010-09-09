Наташа Королева призналась в семейной трагедии

На что только не идут женщины, чтобы сохранить семью! Отказываются от карьеры, мирятся с пьянством, а некоторые даже терпят побои! Но мало кто готов простить мужу измену. По статистике, именно хождение налево становится главной причиной всех разводов. Но и тут есть исключение из правил. Наташа Королева! Своему мужу — стриптизеру Сергею Глушко она прощает все! Более того, Наташа уверена, что... сама виновата в изменах! — Да, я прощаю мужу даже измены! — откровенничает певица. — Если муж ходит налево, значит, виновата... жена! Значит, она что-то делала не так. И он нашел на стороне то, чего ему не хватало дома. Хотя раньше Наташа думала совсем иначе: — Если вы спросили бы меня об этом несколько лет назад, я однозначно сказала бы: «Нет! В измене виновны оба!» Сначала я злилась и рыдала в подушку. А потом подумала и решила: больше никогда не буду плакать из-за таких пустяков. Вы, конечно, можете покрутить пальцем у виска. Но я считаю, что мужская измена, физическая — это глупости по сравнению со здоровьем детей и изменой моральной. Я ненавижу льстецов и врунов. Вот это я не прощаю! Певица знает, о чем говорит. Учитывая «специфику» работы ее мужа, измены в их семье наверняка — дело обыденное. Когда вокруг тебя крутятся десятки женщин, а ты почти голый, ну как от секса не удержаться? Все ж мужики — кобели. Вот только во всепрощение звезды верится мало. Ведь в свое время Королева развелась с Игорем Николаевым именно из-за его романов. Так почему же стриптизеру Глушко все сходит с рук? — У нас не было детей с Николаевым, а с Тарзаном — другое дело, — объясняет Королева. — У ребенка же должны быть мама и папа! А ради сына я готова на всё! Значит, все-таки не в ней и ее ошибках дело. А в спасении семьи.