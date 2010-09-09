«Би-2» выпустит продолжение «Нечетного воина»

9 сентября 2010, 16:42

Группа "Би-2" спустя полгода после выхода саундтрека к кинофильму Квартета И "О чем говорят мужчины" объявила о новом релизе: в ноябре выходит продолжение проекта "Нечетный воин". Казалось бы, в предыдущих главах проекта уже поучаствовали все именитые рок-исполнители нашей страны – "Серьга", "Агата Кристи", Диана Арбенина, Эдмунд Шклярский, Найк Борзов и многие, многие другие. "Би-2" не перестают удивлять, и в новом "Нечетном воине" – новые герои. Имена участников пока держатся в секрете, и музыканты не спешат его отрывать, но заверяют, что все исполнители предстанут в новом для себя амплуа, как это и заведено в "Нечетном воине". Автор и идейный вдохновитель всех номеров по-прежнему Михаил Карасев, но главное отличие нового альбома от предыдущих в том, что он акустический. Как создавался "Нечетный воин 2,5", рассказал Шура Би-2: "Проект начался в кризисное время, в 2008 году, поэтому Карась предложил сделать его акустическим и записать все максимально своими силами, в домашней студии. Он практически все играл сам, а я, уже как аранжировщик, продюсировал песни. Сначала было только несколько песен, но потом проект стал разрастаться, и в итоге получилось 12. Какие-то инструменты записывались здесь, в Москве – часть гитар, духовые, барабаны и, в том числе, голоса. Большаков это все свел, а мастеринг мы будем делать в Лос-Анджелесе. ". "Нечетный воин 2,5" выйдет в стандартном CD-формате и подарочном варианте, который будет включать DVD концерта-презентации второго "Нечетного воина". Эта видеозапись – настоящий эксклюзив, так как презентация, прошедшая в Москве в театре «Школа современной пьесы» 03 марта 2008 года, была единственным live-выступлением проекта и была закрытой. В необычном театральном действе, которое вел Михаил Козырев, помимо "Би-2" приняли участие Диана Арбенина, Инна Желання, «Punk TV», David Brown ("Brazzaville"), Louis Frank ("Esthetic Education") и другие.

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