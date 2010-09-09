TOP Ukraine не має наміру судитися з Памелою Андерсон

Міжнародна меценатська організація TOP Ukraine офіційно спростувала чутки про свої грошові претензії до Памели Андерсон. Позавчора на російському Інтернет-порталі Lifeshowbiz.ru з’явилось повідомлення про те, що Міжнародна меценатська організація TOP Ukraine – стратегічний партнер Національного конкурсу «Міс Україна» - подала позов на американську актрису Памелу Андерсон за невиконання умов контракту, згідно з яким почесна гостя мала не тільки відвідати фінальну церемонію конкурсу в Палаці Україна, але й завітати на afterparty конкурсу в київському клубі Crystal Hall. Джерело повідомляє, що організація TOP Ukraine вимагає у Памели Андерсон "астрономічної компенсації у $300 000". В Міжнародній меценатській організації TOP Ukraine спростували цю інформацію та офіційно підтвердили, що не мають до своєї гості жодних претензій. "Памела Андерсон дійсно не була присутня на святкуванні ювілею конкурсу, адже щоб дістатися України їй довелося провести у літаку 27 годин і вже наступного після конкурсу ранку вона мала відлітати до Лос-Анджелесу" – пояснила Вікторія Манько, директор Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine. Також, Вікторія зазначила, що наміру судитися зі своєю почесною гостею вони не мають. Представники TOP Ukraine відзначили, що довідались про "інцидент з Памелою Андерсон" безпосередньо з Інтернету, оскільки ця iнформацiя була підхоплена і розповсюджена численними Інтернет-виданнями.