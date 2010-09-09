Фредди Крюгер снимется в комедийном сериале

Актер Роберт Инглунд, известный как исполнитель роли Фредди Крюгера, снимется в комедийном сериале "Чак", сообщает издание Entertainment Weekly. Инглунд исполнит роль ученого-злодея, который противостоит главному герою. Сюжет сериала строится вокруг Чака Бартовски - работника службы поддержки клиентов в супермаркете. Однажды он получает от друга электронное письмо, которое программирует его подсознание, делая из него живой суперкомпьютер. В охоту за этим компьютером включаются не только различные спецслужбы США, но и преступники. Первая серия нового сезона выходит 20 сентября 2010 года. Инглунд является далеко не первым известным актером, который согласился поучаствовать в сериале. Так, в начале июля стало известно, что в "Чаке" появится Дольф Лундгрен. Кроме этого зрители впервые увидят мать главного героя, которую сыграет Линда Хэмилтон. Кроме этого в новом сезоне примут участие Николь Ричи, Эрик Робертс и Тимоти Далтон.